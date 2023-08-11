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المطران بولس عبد الساتر في مراسم جنازة فادي بجاني: نطلب من كل زعيم العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني

Lebanon 24
11-08-2023 | 09:31
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