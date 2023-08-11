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وزير الخارجية الأوكراني: الصواريخ البعيدة المدى حاسمة وضرورية لانتصارنا ونطلب من الشركاء توفيرها في أقرب وقت (الجزيرة)

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:11
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