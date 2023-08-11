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الأمم المتحدة: نناشد كل الأطراف توفير وصول آمن للمساعدات لكل أنحاء السودان بما في ذلك جنوب كردفان ودارفور (الجزيرة)

Lebanon 24
11-08-2023 | 12:37
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