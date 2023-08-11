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وول ستريت جورنال: إيران أبطأت وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب وخففت من مخزونها في خطوة قد تخفف التوتر مع واشنطن (الجزيرة)

Lebanon 24
11-08-2023 | 13:25
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