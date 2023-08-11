المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حون كيربي: الدبلوماسية هي الحل الأمثل لما يحصل في النيجر وأصدرنا بيانا لتأييد دعوة مجموعة إكواس إلى حل سلمي

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