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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حون كيربي: الدبلوماسية هي الحل الأمثل لما يحصل في النيجر وأصدرنا بيانا لتأييد دعوة مجموعة إكواس إلى حل سلمي

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:47
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