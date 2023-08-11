Advertisement

أخبار عاجلة

كيربي: العلاقة مع الصين صعبة ومعقدة وهناك حاجة لإدارتها بطريقة مسؤولة

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: هناك فرصة وحاجة لتحسين العلاقات مع الصين (الشرق)
lebanon 24
12/08/2023 02:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقة بين الجيش الصيني وروسيا تقلق اليابان... اليكم التفاصيل
lebanon 24
12/08/2023 02:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: كل الأمور بحاجة إلى درس بالشأن الرئاسي ولا يمكن الحديث عن أي أمرٍ قبل أوانه وهناك تفاصيل عديدة بحاجة إلى مشاورات
lebanon 24
12/08/2023 02:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من المستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن ولندن وهناك حاجة لقنوات للحوار
lebanon 24
12/08/2023 02:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2023-08-11
17:57 | 2023-08-11
17:53 | 2023-08-11
17:23 | 2023-08-11
16:53 | 2023-08-11
16:41 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24