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أخبار عاجلة
الخارجية السعودية: نرحب باكتمال سحب النفط من خزان "صافر" والمملكة كانت من أوائل الدول المانحة بهذا الملف (الشرق)
Lebanon 24
11-08-2023
|
14:49
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