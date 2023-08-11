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البنتاغون لـ"الشرق": نمو الدور الصيني في الشرق الأوسط هو محور قلق للإدارة الأميركية وتتم مناقشته مع الحلفاء

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:28
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