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وزارة الدفاع الروسية: طائرات "التحالف" اخترقت 11 مرة بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا بيوم واحد

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:53
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