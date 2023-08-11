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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: روسيا دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم
Lebanon 24
11-08-2023
|
23:24
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