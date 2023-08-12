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أخبار عاجلة
حركة الأزواد المعارضة في مالي تحذر من انهيار اتفاق السلام بعد هجوم "الجيش وفاغنر" عليها
Lebanon 24
12-08-2023
|
02:21
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