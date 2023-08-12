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حاكم كالوغا الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية طائرة مسيرة في منطقة دجيرجينسكي دون وقوع إصابات

Lebanon 24
12-08-2023 | 02:28
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