Advertisement

أخبار عاجلة

120 شخصا على الأقل قتلوا بالاشتباكات القبلية في دارفور على حدود تشاد (العربية)

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: نندد بوفاة 87 شخصا غرب دارفور يعتقد أنهم قتلوا على أيدي الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها (الشرق)
lebanon 24
12/08/2023 10:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة محامي دارفور: مقاتلون أفارقة من النيجر وليبيا وتشاد دخلوا للإقليم (العربية)
lebanon 24
12/08/2023 10:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة أطباء بلا حدود للجزيرة: وفاة 5 سودانيين بمستشفى أدري التشادي أصيبوا برصاص مسلحين أثناء فرارهم من دارفور
lebanon 24
12/08/2023 10:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر محلية للجزيرة: اقتتال قبلي بولاية جنوب دارفور أسفر عن مقتل 120 شخصا خلال يومين
lebanon 24
12/08/2023 10:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:52 | 2023-08-12
02:28 | 2023-08-12
02:23 | 2023-08-12
02:23 | 2023-08-12
02:21 | 2023-08-12
02:15 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24