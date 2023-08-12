31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
35
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
35
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نائب برلماني إيراني: طهران لم تقدم أي تنازلات من أجل الإفراج عن أموالها المجمّدة
Lebanon 24
12-08-2023
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقف للسفير الإيراني في لبنان بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية
Lebanon 24
موقف للسفير الإيراني في لبنان بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية
12/08/2023 13:16:25
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق البيت الأبيض على "صفقة الأموال إيرانية المجمّدة"؟
Lebanon 24
كيف علّق البيت الأبيض على "صفقة الأموال إيرانية المجمّدة"؟
12/08/2023 13:16:25
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراج عن أموال وسجناء... هذا ما أعلنته "الخارجية الإيرانية"
Lebanon 24
الإفراج عن أموال وسجناء... هذا ما أعلنته "الخارجية الإيرانية"
12/08/2023 13:16:25
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: عملية فك تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الشمالية والعراق بدأت بالفعل
Lebanon 24
طهران: عملية فك تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الشمالية والعراق بدأت بالفعل
12/08/2023 13:16:25
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
13:11 | 2023-08-11
11/08/2023 01:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
13:29 | 2023-08-11
11/08/2023 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
11:29 | 2023-08-11
11/08/2023 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:12 | 2023-08-12
فرنسا: ارتفاع عدد قتلى غرق قارب قبالة البلاد إلى 5
06:05 | 2023-08-12
مسؤول حكومي يمني: الأمم المتحدة لم تتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن التعامل مع نفط خزان صافر (العربية)
05:46 | 2023-08-12
العاهل الأردني يوافق على ستة مشاريع قوانين من بينها قانون الجرائم الإلكترونية (الجزيرة)
05:33 | 2023-08-12
وزير الطاقة السوداني: إلغاء الزيادة المقررة لأسعار الوقود لشهر آب مراعاة للظروف الراهنة في البلاد (الشرق)
05:17 | 2023-08-12
مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 جراء سقوط قذائف على حي دريج بمدينة نيالا خلال اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع (الجزيرة)
05:12 | 2023-08-12
خفر السواحل التونسي للعربية: انتشال جثتين وإنقاذ 13 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قابس
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24