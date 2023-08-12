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وزير الطاقة السوداني: إلغاء الزيادة المقررة لأسعار الوقود لشهر آب مراعاة للظروف الراهنة في البلاد (الشرق)

Lebanon 24
12-08-2023 | 05:33
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