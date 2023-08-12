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أخبار عاجلة
توافق في باكستان على تعيين أنور الحق كاكر رئيسا مؤقتا للوزراء (العربية)
Lebanon 24
12-08-2023
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06:25
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