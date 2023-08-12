Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات القرم الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق مضيق كيرتش

Lebanon 24
12-08-2023 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الروسية تقول إن جسر القرم استهدف بواسطة مسيرتين بحريتين أوكرانيتين
lebanon 24
12/08/2023 15:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم القرم الموالي لموسكو يعلن أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز بدون وقوع خسائر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/08/2023 15:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم كالوغا الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية طائرة مسيرة في منطقة دجيرجينسكي دون وقوع إصابات
lebanon 24
12/08/2023 15:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيٓرتين في أجواء موسكو (العربية)
lebanon 24
12/08/2023 15:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2023-08-12
08:05 | 2023-08-12
07:52 | 2023-08-12
07:47 | 2023-08-12
07:41 | 2023-08-12
07:36 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24