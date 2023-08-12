رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: بحثنا مع وزير الاعلام موضوع رواتب موظفي تلفزيون لبنان الذي هو حقّ وهذا الحقّ وُضع على الطريق الصحيح ويجب أن تكون الرواتب منتظمة وشهرية

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