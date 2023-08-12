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روسيا تؤكد عودة حركة المركبات على جسر القرم بعد تعليقها مؤقتا بسبب الهجوم الأوكراني (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
12-08-2023
|
07:41
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