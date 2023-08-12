النائب غسان حاصباني لـ"الجديد": تقرير التدقيق الجنائي اكد الشكوك التي كانت موجودة ومن ناحية حوكمة مصرف لبنان يجب اعادة نظر شاملة بالانظمة المتبعة

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