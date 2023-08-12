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إعلام يوناني: أوكرانيا واليونان والولايات المتحدة تعد اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية لكييف (الشرق)

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:05
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