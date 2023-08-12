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المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب بالجيش الأوكراني: موسم التفجيرات في شبه جزيرة القرم سيستمر حتى تحريرها (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:37
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