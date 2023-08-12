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محافظ البنك المركزي الإيراني: كل الأموال بعملة اليورو ستودع قريبا في 6 حسابات بنكية إيرانية في قطر (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2023 | 09:57
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