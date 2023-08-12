رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يؤكدان في اتصال هاتفي حرصهما على التشاور والتنسيق وأهمية تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة (سكاي نيوز عربية)

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