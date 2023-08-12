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الدفاعات الجوية تسقط مسيّرة في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود غرب روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-08-2023 | 11:21
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