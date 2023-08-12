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إنتهاء المباراة بين الصفاء و الأهلي النبطية بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار المرحلة الثانية من الدوري اللبناني لكرة القدم

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:09
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