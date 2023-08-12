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إحباط محاولة أوكرانية لشن هجمات بواسطة طائرة بدون طيار داخل الأراضي الروسية (سبوتنيك)

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:28
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