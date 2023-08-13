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وزارة الدفاع الروسية: هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية على الأراضي الروسية

Lebanon 24
13-08-2023 | 00:11
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