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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية على الأراضي الروسية
Lebanon 24
13-08-2023
|
00:11
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