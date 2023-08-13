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المرصد السوري: انفجارات فجر اليوم بدمشق كانت بمستودعات تابعة لمجموعات إيرانية بمنطقة جبلة

Lebanon 24
13-08-2023 | 01:54
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