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وزير خارجية إسرائيل: من الممكن الوصول إلى تفاهمات بشأن القضية الفلسطينية

Lebanon 24
13-08-2023 | 03:46
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