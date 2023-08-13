البطريرك الراعي: نتألم ونحزن مع اهالي عين ابل بقتل الياس الحصروني ونحزن ونتألم مع اهالي الكحالة لفقد عزيزهم المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة اسلحة

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