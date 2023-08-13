32
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
37
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
34
o
بشري
35
o
بيت الدين
40
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البطريرك الراعي: نتألم ونحزن مع اهالي عين ابل بقتل الياس الحصروني ومع اهالي الكحالة لفقد عزيزهم المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة اسلحة
Lebanon 24
13-08-2023
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: نتألم ونحزن مع اهالي عين ابل بقتل الياس الحصروني ونحزن ونتألم مع اهالي الكحالة لفقد عزيزهم المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة اسلحة
Lebanon 24
البطريرك الراعي: نتألم ونحزن مع اهالي عين ابل بقتل الياس الحصروني ونحزن ونتألم مع اهالي الكحالة لفقد عزيزهم المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة اسلحة
13/08/2023 15:57:10
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: نتألم مع أهالي الكحالة بعد سقوط فادي بجاني ضحية شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله ويؤلمنا أيضاً سقوط ضحيّة من صفوفه
Lebanon 24
الراعي: نتألم مع أهالي الكحالة بعد سقوط فادي بجاني ضحية شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله ويؤلمنا أيضاً سقوط ضحيّة من صفوفه
13/08/2023 15:57:10
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المعزّون يتوافدون الى منزل فادي بجاني الذي سقط في الكحالة
Lebanon 24
المعزّون يتوافدون الى منزل فادي بجاني الذي سقط في الكحالة
13/08/2023 15:57:10
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورتان لضحيتي حادثة الكحالة.. "فادي وأحمد" خسرا الحياة بسبب "شاحنة"!
Lebanon 24
صورتان لضحيتي حادثة الكحالة.. "فادي وأحمد" خسرا الحياة بسبب "شاحنة"!
13/08/2023 15:57:10
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
13:26 | 2023-08-12
12/08/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
10:10 | 2023-08-12
12/08/2023 10:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
04:39 | 2023-08-13
13/08/2023 04:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
16:40 | 2023-08-12
12/08/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
15:19 | 2023-08-12
12/08/2023 03:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:56 | 2023-08-13
ترامب: النظام الأميركي برمته كاذب وفيه خلل
08:44 | 2023-08-13
إخماد حريق داخل أنابيب جرّ البترول في تل عباس الشرقي - عكار
08:19 | 2023-08-13
المرصد السوري: بوارج روسية تقصف مواقع لداعش في الريف السوري بصواريخ بعيدة المدى
07:36 | 2023-08-13
المرصد السوري يعلن سقوط جرحى في هجوم لمسيّرة تركية على نقاط تابعة للجيش السوري قرب منبج
07:30 | 2023-08-13
وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط هجوم جديد بطائرة مُسيرّة فوق منطقة بيلغورود
07:07 | 2023-08-13
بنغلادش: 55 قتيلا جراء الفيضانات منذ بداية اب لجاري
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 15:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24