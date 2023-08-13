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الراعي: لن نخرج عن الدولة ولن ننزلق عن العيش بدونها والاحتكام الى غيرها ونطالب جميع مكوّنات البلاد والاحزاب ان ينتظموا تحت لواء الدولة

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:59
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