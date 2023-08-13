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الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة ويجب الابتعاد عن المغامرات في هذا الظرف الاقليمي وانتخاب رئيس

Lebanon 24
13-08-2023 | 05:00
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