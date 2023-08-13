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إعلام إسرائيلي: عنصر من حزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجهة الإسرائيلية من الحدود مع لبنان

Lebanon 24
13-08-2023 | 11:59
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