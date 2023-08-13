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وكالة "إيرنا": قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وتبحث عن آخر لاذ بالفرار

Lebanon 24
13-08-2023 | 12:30
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