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الجيش الأردني يعلن في بيان أنه أسقط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكرستال" المخدرة من سوريا إلى الأردن

Lebanon 24
13-08-2023 | 13:10
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