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التلفزيون الإيراني يُعلن تبنّي تنظيم "داعش" الهجوم على مرقد ديني في شيراز ايران

Lebanon 24
13-08-2023 | 13:40
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