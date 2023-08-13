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وزير الخارجية الإيراني: هجوم شيراز عمل إرهابي مدان وبانتظار المسؤولين عنه وداعميهم عقاب قاس

Lebanon 24
13-08-2023 | 15:31
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