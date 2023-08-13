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بعثة الأمم المتحدة في مالي: إصابة 3 من قواتنا في بيير بهجوم استهدفها خلال انسحابها من المدينة

Lebanon 24
13-08-2023 | 18:13
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