وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: نشكر الجيش والقوى الأمنية كافة على الجهود القائمة لتثبيت الأمن في مختلف المناطق اللبنانية

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