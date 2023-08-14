المولوي: سمعنا عقب حادثة الكحالة تصريحات تحريضية ونثني على عظة المطران عبد الساتر الداعية إلى تثبيت السلم الأهلي وندعو إلى أن تصبّ كل التصريحات في إطارها لحماية الأمن

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