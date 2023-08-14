31
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
40
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: أموالنا المجمدة لدى كوريا الجنوبية نقلت إلى أحد بنوك أوروبا وستنقل إلى إحدى دول المنطقة لشراء سلع لا تخضع للعقوبات
Lebanon 24
14-08-2023
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع كوريا الجنوبية لتحرير أموالنا المجمدة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع كوريا الجنوبية لتحرير أموالنا المجمدة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن
14/08/2023 16:00:53
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: سول تأمل حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: سول تأمل حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس
14/08/2023 16:00:53
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سندافع عن أمننا القومي وأمن المنطقة بقوة وقواتنا المسلحة تحمل رسائل سلام للجوار
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سندافع عن أمننا القومي وأمن المنطقة بقوة وقواتنا المسلحة تحمل رسائل سلام للجوار
14/08/2023 16:00:53
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: أصول إيران المجمدة من كوريا الجنوبية تم إيداعها في بنك بسويسرا (الجزيرة)
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: أصول إيران المجمدة من كوريا الجنوبية تم إيداعها في بنك بسويسرا (الجزيرة)
14/08/2023 16:00:53
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
Lebanon 24
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
09:27 | 2023-08-13
13/08/2023 09:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
09:45 | 2023-08-13
13/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:50 | 2023-08-14
اجتماع أديس أبابا بشأن السودان: نسعى لتشكيل جبهة مدنية لبدء عملية سياسية
08:43 | 2023-08-14
ترمب ردا على وثائق CNN بشأن التلاعب بانتخابات 2020: مزاعم سخيفة
08:15 | 2023-08-14
الخارجية الأميركية: المبعوث إلى اليمن يبدأ جولة خليجية لدفع جهود تمديد الهدنة
08:08 | 2023-08-14
الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب في الفرزل
08:05 | 2023-08-14
الداخلية الإماراتية: ساهمنا في اعتقال 387 مطلوبا دوليا بجرائم غسيل الأموال وصادرنا أكثر من مليار دولار
07:42 | 2023-08-14
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان سيزور السعودية قريبا
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 16:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24