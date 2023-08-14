Advertisement

أخبار عاجلة

أ ف ب: الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا لبحث الأزمة في النيجر

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل يعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام (الحدث)
lebanon 24
14/08/2023 18:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) في إسرائيل يقول إنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية
lebanon 24
14/08/2023 18:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
برلمان مجموعة إكواس يعقد اليوم جلسة طارئة عبر الفيديو لبحث التطورات في النيجر (الجزيرة)
lebanon 24
14/08/2023 18:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي: ندعم قرارات دول غرب أفريقيا بشأن التعامل مع إنقلاب النيجر
lebanon 24
14/08/2023 18:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:35 | 2023-08-14
11:32 | 2023-08-14
11:23 | 2023-08-14
11:05 | 2023-08-14
10:47 | 2023-08-14
10:36 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24