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وزير الخارجية الإيراني: سندافع عن أمننا القومي وأمن المنطقة بقوة وقواتنا المسلحة تحمل رسائل سلام للجوار

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:28
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