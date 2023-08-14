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البنتاغون: اكتشاف وتعقب 4 مقاتلات روسية قرب ألاسكا ولم تخرق المجال الجوي

Lebanon 24
14-08-2023 | 10:20
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