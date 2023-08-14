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وزير الخارجية الأمريكية:الولايات المتحدة ستخصص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

Lebanon 24
14-08-2023 | 10:47
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