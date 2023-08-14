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قوى الحرية والتغيير بالسودان: المؤسسة العسكرية يجب أن تخضع للسلطة المدنية والقضية الإنسانية هي المحور الرئيسي لاجتماع أديس أبابا (العربية)

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:05
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