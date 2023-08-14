المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: العنف في دارفور أدى إلى نزوح نحو 20 ألف شخص من عدة أحياء في نيالا والاشتباكات تعيق أي نقل للمساعدات إليها (الجزيرة)

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