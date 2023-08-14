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نصرالله: يبدو أن هناك قراراً أميركياً بعودة تنظيم "داعش" إلى العمل في العديد من الساحات

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:38
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